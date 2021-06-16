Разведчик из Росгвардии уговорил россиянина стать террористом и выдал ему бомбу

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам колонии общего режима капитана Росгвардии, который убедил жителя Курганской области оговорить себя в изготовлении бомбы и терроризме. Об этом в среду, 16 июня, сообщает информационное агентство Kurgan.ru

По данным агентства, бывший начальник разведывательной службы силового ведомства пообещал россиянину крупное денежное вознаграждение и последующее освобождение от ответственности, если тот признается в выдуманном преступлении. Чтобы признательные показания выглядели убедительнее, капитан выдал мужчине взрывчатые вещества и металлические гвозди, рассказав, как изготавливается бомба.

В нужное время лжетеррориста со взрывчаткой в кармане задержали в указанном капитаном месте. Обман вскрылся уже в ходе расследования. Выяснилось, что сотрудник силового ведомства провернул аферу ради карьерного роста. По приговору суда сотрудник Росгвардии лишен воинского звания.

16 марта сообщалось, что в Татарстане полицейские заставили россиянина изготавливать наркотики для фабрикации уголовных дел.