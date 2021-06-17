Кайли Дженнер вышла в свет «вшитой» в облегающий наряд

Предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер показала процесс подготовки к мероприятию Parsons Benefit в Нью-Йорке и была высмеяна в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

23-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке в винтажном облегающем платье бренда Jean Paul Gaultier изумрудного цвета длины миди, которое оформлено декольте на молнии. Ее образ дополнили полупрозрачные перчатки в тон наряду и туфли-лодочки на каблуках. Звезду сопровождали ее возлюбленный, рэпер Трэвис Скотт, а также трехлетняя дочь Сторми.

В своих Instagram-сторис Дженнер показала видео, на котором ассистентка зашивает на ней наряд в области груди, чтобы он пришелся точно по размеру.

Читатели издания принялись шутить насчет внешнего вида предпринимательницы в комментариях. «Надеюсь, тебе не захочется в туалет! Если бы меня вшивали в платье, я бы этим обеспокоилась», «Почему она не купила платье нужного размера?», «Кажется, ей зашили не только платье, но и рот. Улыбка выглядит натянутой», «Купите платье своего размера, и вам не нужно будет его дошивать», — высказывались они.

В мае помощники Кардашьян раскрыли неприятные подробности работы с семьей. Так, например, журналистка Джессика Дефино (Jessica deFino) обвинила знаменитых сестер в слишком низкой оплате труда сотрудников. В то же время личный визажист Ким Кардашьян Марио (Mario) рассказал, что сумел выстроить дружеские отношения с бизнесвумен.