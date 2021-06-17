Россиянка стала суррогатной матерью ради покупки машины и лодки для мужа

34-летняя жительница Новосибирска Ирина стала суррогатной матерью после того, как не смогла расплатиться со своими кредитами. На деньги были куплены машина и лодка для гражданского мужа. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Четыре года назад женщина взяла шесть кредитов, бывший муж обещал платить их вместе, однако позже исчез вместе со всем имуществом, которое было оформлено на него.

«Я же осталась с нашей четырехлетней дочкой и астрономическим для меня долгом – полмиллиона рублей», — рассказала женщина.

Ирина устроилась работать акушеркой, но денег на погашение долга не хватало, тогда у россиянки появились мысли стать суррогатной матерью. По ее словам, после процедуры ЭКО ей оплачивали жилье, питание и одежду. За свою услугу женщина получила миллион рублей, таким образом она погасила кредиты и помогла деньгами родителям. Бывший муж не поддержал поступок женщины.

Теперь Ирина готовится стать суррогатной матерью второй раз. На гонорар она хочет купить квартиру, в которой будет жить с дочерью.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который лишает иностранцев возможности обращаться за услугами российских суррогатных матерей. Предлагается прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина — гражданка РФ, для «которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям».