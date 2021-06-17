TikTok начал «улучшать» внешность без разрешения и разозлил блогеров

Блогеры заметили «улучшающий» внешность фильтр во время съемки видео в TikTok и обвинили разработчиков в обмане пользователей. На жалобы юзеров обратили внимание журналисты Dazed.

Героиня материала Тори Доун (Tori Dawn) опубликовала видео, в котором заявила, что приложение автоматически меняет черты ее лица и разглаживает кожу с помощью встроенного в интерфейс эффекта. На размещенных кадрах девушка закрывает часть лица рукой, чтобы продемонстрировать искажение изображения. По ее словам, фильтр был применен без ее разрешения.

«Я хотела сделать видео, но, если честно, чувствую себя некомфортно из-за искажения. Я не выгляжу так в реальной жизни — это неестественно», — разозлилась юзерша в посте и добавила, что не смогла убрать упомянутую функцию в настройках TikTok. Публикация Доун стала вирусной и набрала 358 тысяч просмотров.

Как сообщает издание, другие пользователи сети также начали замечать изменение своего внешнего вида во время записи видео через приложение. В качестве доказательства они принялись снимать аналогичные ролики в дуэте с Доун.

Согласно материалу, редакторы журнала MIT Technology Review связались с руководством социальной сети, чтобы получить официальное разъяснение по поводу сложившейся ситуации. Отмечается, что через два дня после обращения проблема исчезла, однако представители TikTok не объяснили, по какой причине искажались ролики пользователей сети.

В мае девушка разоблачила способ звезд «улучшать» свои тела на видео в бикини. Пользовательница соцсети Виктория Гаррик (Victoria Garrick) снялась в голубом бикини, стоя боком к камере, и продемонстрировала стройную фигуру. Через несколько секунд героиня материала показала свое тело без ретуши, а именно жировые складки на животе и ягодицах. По ее словам, она воспользовалась специальным видеоредактором.