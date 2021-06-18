Переболевший COVID-19 пожаловался на вкус гнили от еды и начал есть тосты

24-летний Гэвин Ланди (Gavin Lundy) из шотландского города Ардроссан переболел COVID-19 и лишился обоняния. Молодой человек рассказал изданию Daily Record, почему он питался только тостами и макаронами с сыром.

В январе он перенес коронавирус в легкой форме. Как и многие заболевшие COVID-19, Ланди лишился обоняния. По словам шотландца, со временем все пришло в норму. Однако в апреле он почувствовал, что любимая еда начала вызывать отвращение.

Ланди рассказал, что у продуктов появился привкус гнили и ржавого металла. Теперь он считает, что страдает паросмией — искаженным восприятием запахов и вкусов, которое возникает у некоторых зараженных коронавирусной инфекцией. В течение нескольких недель молодой человек мог есть только сыр, хлеб и макароны, но со временем его начали «сводить с ума» безвкусные повторяющиеся блюда.

Со временем ситуация улучшилась — запах и вкус постепенно начали возвращаться, но лук, чеснок, мясо и помидоры продолжают оставаться в списке «отвратительных» продуктов.

«Я убежден, что нужно привлекать больше внимания к проблеме потери обоняния и вкуса после COVID-19. Как большой гурман я очень страдаю от подобных искажений и хочу найти способ полностью восстановить обоняние», — прокомментировал Ланди.

Ранее сообщалось, что переболевшая COVID-19 британка пожаловалась на отвратительные запахи от всего. Запахи лука, кофе, мяса, фруктов, алкоголя, зубной пасты, чистящих средств, парфюмерии и даже водопроводной воды вызывают у нее рвотные позывы.