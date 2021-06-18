Китайцам разрешили въезжать в Россию

Граждане Китая и Лихтенштейна снова могут въезжать в Россию. О решении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом объявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова передает ТАСС.

«Оперативным штабом принято решение, которое будет предложено на утверждение председателю правительства, о включении граждан Китайской Народной Республики и Княжества Лихтенштейн, поскольку с ним нет авиационного сообщения, в перечни иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в Российскую Федерацию», — сказала вице-премьер на брифинге в пятницу, 18 июня.

Ранее 18 июня стало известно, что Россия возобновит полномасштабное авиасообщение с Турцией 22 июня. Отмечается, что решение принято на основании заключения российской инспекционной группы.