Умершая мать полностью оплатила свадьбу дочери

Британка по имени Сэм (Sam) из города Бернли, графство Ланкашир, рассказала, что умершая мать полностью оплатила ее свадьбу. Об этом сообщает издание The Mirror.

В августе 2020 года Сильвия Старди (Sylvia Sturdy) умерла в 66 лет после продолжительной борьбы с раком легких. Перед смертью женщина втайне от дочери оплатила все расходы на ее предстоящую свадьбу. Британка потратила более двух тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч рублей) на цветы, свадебные костюмы жениха и невесты и угощения для гостей.

Сэм знала, что ее мать может не дожить до свадьбы, которая назначена на 17 июля 2021 года, и провела церемонию благословения в июне 2020-го. «Мама была в полном восторге. Она очень хотела увидеть меня в свадебном платье, и я знала, что это было ее предсмертным желанием», — прокомментировала девушка. Через два месяца после церемонии Старди умерла.

Спустя некоторое время дочь начала получать на почту электронные письма от флористов, фотографов и свадебных магазинов — ей сообщали о том, что все услуги уже оплачены. Сэм поняла, что это подарок ее матери. Поступок растрогал девушку, но не удивил — она рассказала, что Старди родилась в День святого Валентина и была очень романтичной натурой, которая умела делать приятные сюрпризы. Например, мать полностью оплатила ее развод с первым мужем.

Ранее сообщалось, что дочь получила письмо от умершего отца с просьбой отметить годовщину его свадьбы. Девушка из города Манила, Филиппины, получила от умершего отца электронное письмо с подробными инструкциями празднования 25-й годовщины его свадьбы.