Названы обогатившиеся в пандемию коронавируса отрасли

Эксперты назвали обогатившиеся в период пандемии коронавируса отрасли. Об этом сообщают «Известия».

Так, согласно оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), к наиболее удачным относятся производство резиновых и пластмассовых изделий, металлургия, растениеводство и животноводство, добыча руды, текстиль и одежда, обработка древесины. Рейтинг возглавили выпуск лекарственных препаратов и медицинской техники, а также лесоводство.

Отмечается, что значительный рост спроса привел к существенному увеличению доли дебиторской задолженности в структуре оплаты поставок. Заказчики приобретали большинство продукции в долг, чтобы удовлетворить возросший спрос, отметил руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев. По его словам, задолженности должны быть погашены в 2021 году.

В апреле эксперты назвали сферы, где рост средних зарплат оказался наибольшим за время пандемии коронавируса. Аналитики подсчитали, что лидерами стали здравоохранение (плюс 14,9 процента), IT-технологии (плюс 13,5 процента) и сельское хозяйство (плюс 7,7 процента). Также средние зарплаты за год увеличились в сфере финансов и страхования, добыче полезных ископаемых, торговле, образовании, строительстве и логистике. В сегменте гостиниц и общепита средние зарплаты упали на 5,9 процента: это в исследовании объяснили сокращением числа работников в отрасли.