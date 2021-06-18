В международном аэропорту Каира в Египте ужесточили проверку въездных документов у туристов с 18 июня. Об этом стало известно Ассоциации туроператоров России (АТОР), подробности они публикуют на своем сайте.

Согласно документу министерства здравоохранения и народонаселения Египта, наличие QR-кода на справке о ПЦР-тесте на COVID-19 является обязательным. Уточняется, что наличие кода даст возможность проверить подлинность теста и защитит сферу туризма страны от тех, кто пытается въехать по поддельным справкам.

Отмечается, что требование о QR-коде существовало и раньше, однако у египетской стороны не было приборов для считывания информации, а теперь в аэропорту Каира нужное оборудование появилось.

По словам представителя египетского минздрава, проверки ужесточили из-за наличия положительного результата на коронавирус у туристов, предъявивших документ об отрицательном тесте.

Известно, что путешественники, не соблюдающие требование о QR-коде, будут возвращены в страну вылета со штрафом в тысячу долларов (около 72 тысяч рублей).

Ранее в июне стало известно, что авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом может возобновиться в начале июля — вначале прямое регулярное, а позднее и чартерное.