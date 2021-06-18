Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Турцией и попросил переадресовать его в Оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщают «Известия».

Комментируя вопрос журналиста, он уточнил, что это решение не Кремля, а правительственного штаба.

Ранее, 18 июня, стало известно, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России рассматривает возможность возобновления авиасообщения с курортами Турции с 1 июля.

15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией до 1 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции, а затем продлила запрет на полеты до 21 июня. При этом между странами сохранились по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.