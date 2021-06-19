Полиция разогнала нарушивших комендантский час французов слезоточивым газом

Полиция французского города Редон разогнала слезоточивым газом местных жителей, устроивших вечеринку вопреки комендантскому часу. Об этом сообщает France Bleu.

По данным издания, на разгон более 1,5 тысячи гостей у сотрудников правоохранительных органов ушло по меньшей мере семь часов, так как нарушители проявляли агрессию и не хотели подчиняться. Оказывая сопротивление, они начали забрасывать полицейских камнями и бутылками со взрывчатой смесью.

Отмечается, что в ходе беспорядков 22-летний мужчина лишился руки. Начальник местной жандармерии Пьер Совегрен заявил, что потерпевший нашел на земле какой-то предмет, поднял его, и тот взорвался.

Кроме того, сообщается, что во время столкновений пострадали минимум пятеро полицейских. Еще пятерых нарушителей спокойствия 2001, 2002, 1998, 1999 и 1984 годов рождения взяли под стражу. На фоне беспорядков было мобилизовано 40 пожарных и 18 спасателей.

Ранее сообщалось, что десятки полицейских пострадали после столкновений с левыми радикалами в Берлине. Уточнялось, что к массовым беспорядкам привела проверка пожарной инспекции: та приехала в одну из берлинских ночлежек, одну из самых популярных точек сбора сквоттеров (незаконно заселяющих заброшенные здания — прим. «Ленты.ру») в городе.