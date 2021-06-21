Мать восьмерых дочерей стала прапрапрабабушкой

86-летняя жительница Шотландии Мэри Маршалл (Mary Marshall) стала единственной прапрапрабабушкой в Великобритании. Об этом сообщает издание Metro.

Маршалл — мать восьмерых дочерей и единственная прапрапрабабушка в Шотландии. Самой старшей дочери женщины, Роуз Торберн (Rose Thorburn), сейчас 68 лет, а самой взрослой внучке — 50 лет. Всего у британки 90 внуков, правнуков, праправнуков и прапраправнуков, самая младшая из которых, Найла Фергюсон (Nyla Ferguson), родилась 25 мая 2021 года. Все женщины семьи, за исключением матери Найлы, работают или ранее работали сиделками в Национальной службе здравоохранения.

«Честно говоря, я счастливая женщина! Здорово иметь такую большую семью, ведь всегда есть кто-то, кто позаботится о тебе», — сказала Маршалл.

Члены большой шотландской семьи живут в 10-15 минутах езды друг от друга и часто собираются в широком кругу родителей, детей, внуков, правнуков, праправнуков, а после рождения Найлы и прапраправнуков.

«Я одна из восьми детей, поэтому с детства привыкла жить в кругу сестер. Но теперь наша семья стала совсем большой — я не слышала ни об одной другой семье такого размера в Шотландии. Когда мы собираемся вместе, за столом всегда царят веселье и смех», — прокомментировала Торберн. Она добавила, что Маршалл освободили от обязанности покупать подарки всем родственникам на Рождество: иначе она занималась бы этим полгода.

Ранее сообщалось, что 45-летняя обладательница самой большой семьи Великобритании родила 22-го ребенка. Девочка стала 11-й дочерью в семье.