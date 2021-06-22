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Следы внеземной жизни научились определять на расстоянии

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Фото: Jonas Kühn

Международная группа ученых под руководством исследователей из Бернского университета в Швейцарии обнаружила главный отличительный признак живой материи с высоты птичьего полета. Результаты исследования помогут разработать методы поиска следов существования внеземной жизни на других планетах с расстояния. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org.

Речь идет о круговой поляризации электромагнитного излучения, отраженного от биологической материи, когда направление вектора электрического поля перемещается по кругу перпендикулярно направлению распространения волны. Это явление вызвано гомохиральностью, когда биологические молекулы представлены только одним из двух вариантов хиральности, то есть имеют либо L-, либо D-конфигурацию. Обе конфигурации являются зеркальными отражениями друг друга, и молекулы, обладающие этим свойством, называются энантиомерами. Гомохиральность объясняется тем, что энантиомеры характеризуются различной биохимической активностью, и не могут быть равноценными для живого организма.

Ученые научились выявлять круговую поляризацию, порождаемую гомохиральностью, с высоты двух километров с помощью спектрополяриметра FlyPol на борту вертолета, движущегося со скоростью 70 километров в час. Усовершенствованный прибор состоит из камеры, оснащенной специальными линзами и приемниками, которые способны отделять круговую поляризацию от остального света. Настройка позволяет обнаружить биосигнатуры водорослей в водоемах.

В дальнейшем исследователи планируют испытать метод на борту Международной космической станции. В перспективе этот метод может быть использован для поиска жизни в Солнечной системе и за ее пределами.

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