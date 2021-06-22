Фильм о «роскошной жизни» Лукашенко признали экстремистским

В Белоруссии фильм «Лукашенко. Золотое дно» о «роскошной жизни» президента республики признали экстремистским материалом. Об этом пишет «Интерфакс».

Соответствующая запись появилась в республиканском списке экстремистских материалов, размещенном на сайте Мининформа Белоруссии. Отмечается, что видеоролик попал туда по решению суда Центрального района Минска от 10 июня 2021 года.

Фильм «Лукашенко. Золотое дно» был опубликован 8 марта на YouTube-канале NEXTA. К 22 июня его посмотрели более 6,5 миллиона пользователей. В ролике утверждается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко замешан в коррупционных схемах, с помощью которых он незаконно обогащался. Кроме того, авторы фильма рассказали о дорогой недвижимости, а также авто- и авиапарках, принадлежащих белорусскому президенту.

После выхода фильма Лукашенко заявил, что «никогда себе не позволит украсть что-то у людей». При этом он уточнил, что не смотрел само видео, а знаком с ним лишь по его анализу.