Microsoft стала дороже двух триллионов долларов

Капитализация Microsoft впервые в истории превысила два триллиона долларов, за минувший год компания стала на треть дороже, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

После первичного размещения акций американскому IT-гиганту понадобилось 33 года, чтобы превысить отметку триллион долларов. На новый уровень компания вышла за два года. В настоящее время больше двух триллионов долларов стоит только главный конкурент Microsoft — капитализация Apple составляет 2,23 триллиона долларов.

В ходе торгов накануне в рост пошли все крупнейшие компании интернет-индустрии, так называемая группа FANGMAN, в которую, помимо Microsoft и Apple, входят Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet (материнская компания Google) и Nvidia.

По состоянию на конец торгового дня стоимость акций Microsoft достигла 265,51 доллара. Аналитики ожидают, что бумаги компании будут расти в цене и в дальнейшем.

Первой отметку в два триллиона долларов в истории преодолела саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, однако на данный момент ее капитализация составляет порядка 1,9 триллиона долларов. К отметке также приближаются Amazon и Alphabet — 1,77 и 1,67 триллиона долларов соответственно.

Ранее сообщалось, что Microsoft заняла четвертое место в рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ от консалтинговой компании Kantar.