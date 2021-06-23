Эксперты назвали опасные блюда шведского стола в отелях Турции

Эксперты предупредили россиян об опасности некоторых блюд шведского стола в турецких отелях. О возможных минусах питания сообщается на сайте портала «Тонкости туризма».

Так, специалисты посоветовали туристам относиться с осторожностью к блюдам из сырого мяса и суши — зачастую очень сложно проверить, в каких условиях хранилась еда перед подачей и как долго продукты лежали вне холодильника.

Отмечается, что несъеденные после предыдущих приемов пищи продукты часто используются в качестве ингредиентов для новых блюд — например, нарезка колбасы превращается в компонент салатов или яичницы, мясо — тушится под другим соусом или подается протертым в супах-пюре.

Также повара некоторых гостиниц нередко предлагают вчерашние десерты — чтобы они выглядели свежими, сладости украшают взбитыми сливками, желе, кремом и кусочками фруктов или ягод.

По мнению экспертов, большинство напитков изготавливается из порошков — поэтому, лучше отдавать предпочтение бутилированной воде или холодному чаю. Кроме того, опасны могут быть и фруктовые йогурты без упаковки — в них могут находиться кусочки несвежих фруктов.

Ранее в мае россиянам раскрыли схемы обмана на «шведских столах». Так, одна из самых распространенных уловок — это наличие исключительно маленьких тарелок и больших кружек. Это сделано ради экономии продуктов, ведь чем меньше гость наложил еды на блюдо, тем больше ее останется, а нетронутое будет использовано для следующего приема пищи.