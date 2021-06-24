«Родившая десять детей за один раз» женщина выдумала беременность

37-летняя жительница Южно-Африканской Республики Госиаме Ситхоле (Gosiame Sithole), которая якобы родила десять детей за один раз, сфабриковала беременность. Об этом сообщает издание LADbible.

8 июня 2021 года в газете Pretoria News появилось сообщение о том, что Ситхоле за один раз родила семерых мальчиков и трех девочек. Однако факт рождения детей не смогли подтвердить ни врачи, ни сотрудники социальной службы.

Роженицу, которая утверждала, что дети существуют, поместили в психиатрическую больницу. После чего журналист газеты Pretoria News Пит Рампеди (Piet Rampedi) принес публичные извинения за распространение непроверенной информации о рождении десятерых детей. «Я не потребовал от Ситхоле документальных подтверждений беременности, таких как снимки УЗИ или карты пациента из клиники, хотя эта информация важна для подобных расследований», — прокомментировал он.

24 июня 2021 года врачи психиатрической больницы Йоханнесбурга, в которой находится африканка, выяснили, что она не рожала детей и не была беременна в последнее время. К этому заключению медики пришли в результате нескольких дней обследования пациентки. Сама Ситхоле никак не прокомментировала ситуацию.