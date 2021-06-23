Новость о «родившей 10 детей за один раз женщины» оказалась ошибкой журналиста

Новость о жительнице Южно-Африканской Республики Госиаме Ситхоле (Gosiame Sithole), которая якобы родила десять детей за один раз, оказалась ошибкой журналиста. Об этом сообщает издание Daily Mail.

8 июня 2021 года в газете Pretoria News появилось сообщение о том, что Ситхоле за один раз родила семерых мальчиков и трех девочек. Позже отец детей заявил, что не видел ни женщину, ни детей после даты родов. Врачи и представители социальных служб также не смогли подтвердить факт рождения десятерых детей.

Однако сама роженица продолжала настаивать на том, что ее история — правда. После обвинений партнера во лжи и сокрытии детей женщину поместили в психиатрическую больницу.

Тогда журналист и редактор газеты Pretoria News Пит Рампеди (Piet Rampedi) принес публичные извинения за распространение непроверенной информации о рождении десятерых детей. По словам мужчины, Ситхоле действительно была беременна и родила, но сколько именно детей — неизвестно.

«Я не потребовал от нее документальных подтверждений беременности, таких как снимки УЗИ или карты пациента из клиники, хотя эта информация важна для подобных расследований. Мне казалось, что расследовать нечего», — прокомментировал Рампеди.

Сообщается, что журналист потерял предыдущую работу, потому что не смог предоставить доказательств подлинности историй, которые он публиковал в издании. Руководство Pretoria News приняло решение уволить Рампеди, который утверждал, что стал жертвой сокрытия информации со стороны Ситхоле и ее семьи. Позже журналист признался, что «полон печали и сожалений» о том, что опубликовал непроверенный материал.

В настоящее время Ситхоле проходит принудительное лечение в психиатрической больнице. Адвокат женщины добивается ее освобождения. Африканка продолжает настаивать на том, что она никогда не расскажет, где находятся ее дети.