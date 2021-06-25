В здании киевского вокзала откроют американский университет

В Киеве в здании Речного вокзала на Почтовой площади появится американский университет American University Kyiv (AUK). Об этом сообщает советник киевского мэра Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

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По словам Белоцерковца, AUK будет открыт в партнерстве с американским Университетом штата Аризона (ASU).

Он отметил, что созданием университета также занимаются инвесторы из США и Украины. Американскую сторону представляет Курт Волкер, ранее занимавший должность спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины.

На презентации вуза выступил мэр Киева Виталий Кличко, который заявил о полной поддержке проекта городской властью. «Много ребят мечтают получить американское образование. С сегодняшнего дня они имеют возможность не ехать в США за образованием, а получить его здесь, на Украине», — подчеркнул Кличко.

Планируется, что университет примет первых студентов в следующем учебном году после реставрации исторического здания вокзала.

В мае президент Украины Владимир Зеленский анонсировал скорое появление в стране Президентского университета будущего. По его словам, там смогут работать «лучшие преподаватели», которые будут готовить «людей будущего».