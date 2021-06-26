Минтруд захотел возобновить выдачу «молока за вредность»

Министерство труда и социальной защиты намерено возобновить выдачу «молока за вредность», которое можно будет заменить диетическим питанием или кисломолочными продуктами — на выбор работника. О положениях продуктовой компенсации вредных условий труда сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Документ Минтруда рекомендует в профилактических целях выдавать работникам молоко или другие равноценные продукты в случае воздействия на них вредных производственных факторов, среди которых 968 химических (химвещества), три биологических (микроорганизмы) и один физический (ионизирующее излучение). Этот список планируется согласовать с Министерством здравоохранения и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и утвердить.

Вместо молока, работники, занятые на вредных производствах, могут выбрать кисломолочные жидкие продукты: йогурт жирностью до 2,5 процента (500 граммов за смену), творог до девяти процентов жирности (100 граммов за смену), сыр до 24 процентов жирности (60 граммов за смену) или диетические продукты питания. Возможность выдавать продукты за несколько смен или прошедшие проектом не предусматривается. Но работник может отказаться от продуктовой компенсации и заменить ее на денежную.

В феврале 2020 года правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко. При этом обязательство компенсировать работникам вредность производства продуктами осталось за работодателем.