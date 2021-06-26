Россия
 
Последние новости
Байден оценил приговор убившему Джорджа Флойда экс-полицейскому
В Аргентине оценили влияние вакцины «Спутник V» на смертность от COVID-19
Китай пригрозил остановить поставки вакцин от коронавируса на Украину
Вертолет с президентом Колумбии обстреляли неизвестные
Илон Маск пошутил про вторжение в Россию
Российские суды начали использовать искусственный интеллект
Раскрыты опасности легализации биткоина
Украинский самолет снес забор в аэропорту Великобритании
В ВОЗ назвали самый заразный штамм коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Минтруд захотел возобновить выдачу «молока за вредность»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Министерство труда и социальной защиты намерено возобновить выдачу «молока за вредность», которое можно будет заменить диетическим питанием или кисломолочными продуктами — на выбор работника. О положениях продуктовой компенсации вредных условий труда сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Документ Минтруда рекомендует в профилактических целях выдавать работникам молоко или другие равноценные продукты в случае воздействия на них вредных производственных факторов, среди которых 968 химических (химвещества), три биологических (микроорганизмы) и один физический (ионизирующее излучение). Этот список планируется согласовать с Министерством здравоохранения и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и утвердить.

Вместо молока, работники, занятые на вредных производствах, могут выбрать кисломолочные жидкие продукты: йогурт жирностью до 2,5 процента (500 граммов за смену), творог до девяти процентов жирности (100 граммов за смену), сыр до 24 процентов жирности (60 граммов за смену) или диетические продукты питания. Возможность выдавать продукты за несколько смен или прошедшие проектом не предусматривается. Но работник может отказаться от продуктовой компенсации и заменить ее на денежную.

В феврале 2020 года правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко. При этом обязательство компенсировать работникам вредность производства продуктами осталось за работодателем.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минтруд предложил выдавать рабочим молоко за вредные условия труда
Сотрудницу российского военного госпиталя засудили за выдачу молока «за вредность»
Депутаты предложили обязать работодателей выдавать «молоко за вредность»
Минздрав предложил урезать льготы работникам вредных производств
Путин заменил молоко "за вредность" на деньги