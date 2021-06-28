Российские школьники выиграли четыре медали на Международной олимпиаде

Российские школьники выиграли три золотых и одну серебряную медаль на XXXIII Международной олимпиаде по информатике, которая в дистанционном формате прошла в Сингапуре. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта «Большая перемена».

«Такое же количество медалей у сильнейших сборных США, КНР и Сингапура», — говорится в сообщении.

Медалистами стали ученик Физико-математического лицея № 31 из Челябинска Михаил Будников, Егор Лифарь из Школы-интерната имени Колмогорова при МГУ имени Ломоносова, ученик московской школы Центра педагогического мастерства Тимофей Федосеев, а также Данила Усачев из Самарского лицея информационных технологий.

Руководителем российском сборной выступил доцент факультета информационных технологий и программирования ИТМО Андрей Станкевич.

В 2019 году российская сборная завоевала шесть медалей на естественно-научной олимпиаде юниоров в Катаре, в которой приняли участие школьники из 70 стран.