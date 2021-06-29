Эксперт описал постковидный мир

Постковидная эпоха, вероятно, будет характеризоваться серьезным социальным расслоением и поляризацией. Так мир после пандемии коронавируса описал программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов в беседе с «Лентой.ру».

Барабанов пояснил, что вызванные пандемией экономический кризис и рост безработицы наряду с изменением климата могут привести к «размыванию и истощению глобального среднего класса». Это может привести к росту миграции, что может побудить развитые страны сохранить выборочное открытие и закрытие границ для граждан тех или иных стран. «Тем самым можно предсказать растущее социальное расслоение как внутри стран, так и между ними — как реальное среднесрочное последствие эпидемии», — рассказал Барабанов.

При этом не исключено, что спустя несколько лет после конца пандемии страны вновь займутся сокращением инфекционных коек и оптимизацией системы здравоохранения. «Тем самым, с точки зрения этического восприятия вызовов общества, риска действительно ничего не изменилось», — отметил Барабанов.

Эксперт также коснулся темы «медицинского тоталитаризма» — ограничений и правил, которые вводились на протяжении пандемии. Он признал, что подобные шаги властей во многих странах уже стали восприниматься как посягательства на права. При этом Барабанов подчеркнул, что у властей есть «управленческий соблазн» сделать «медицинский тоталитаризм» частью новой реальности в постковидную эпоху. «Чем больше ограничений и запретов, тем проще система управления», — пояснил эксперт.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество учесть уроки текущей ситуации с COVID-19 для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям. Глава организации подчеркнул, что необходимо сделать все возможное «для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования». В этом могут помочь первичная медицинская помощь и охват услугами здравоохранения.