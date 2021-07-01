Американский рэпер Biz Markie госпитализирован в хоспис в тяжелом состоянии

Американский рэпер Biz Markie (настоящее имя — Марсель Тео Холл) госпитализирован в хоспис в тяжелом состоянии. Об этом сообщает The Sun в среду, 1 июля.

Ранее в определенных источниках сообщалось о смерти хип-хоп-артиста, однако эта информация была сразу же опровергнута представителями исполнителя. Они добавили, что состояние 57-летнего музыканта остается крайне тяжелым, у него также наблюдается «значительное повреждение головного мозга».

Известно, что у рэпера в прошлом были проблемы со здоровьем. В июле 2020 года он был госпитализирован на несколько недель с осложнениями из-за сахарного диабета второго типа.

Марсель Тео Холл родился 8 апреля 1964 в Нью-Йорке. Он прославился после выхода композиции Just a Friend, вошедшей в десятку лучших хитов США в 1989 году. Позже этот трек также включали в сотню лучших песен всех времен. Холл считается одним из пионеров хип-хопа.