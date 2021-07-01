Туристам предложат полетать на военных вертолетах ради спасения армии Ливана

Туристам предложат полетать над Ливаном на военных вертолетах, чтобы спасти бюджет местной армии. Об этом пишет Arab News со ссылкой на заявление военных.

Доходы ливанских солдат, раньше получавших зарплату, эквивалентную 1000 долларов, упали больше чем в 10 раз. Отчаявшись бороться с кризисом, затронувшим всю страну, армия решила зарабатывать на туристах: с 1 июля они могут посмотреть на страну из военного вертолета Robinson R44. 15-минутная поездка обойдется в 150 долларов. Прокатиться смогут все желающие старше 3 лет.

Полученные средства пойдут на нужды военного ведомства.

В конце июня в сеть также попали кадры, на которых представители Сил внутренней безопасности страны толкают машину в гору. Из-за экономического кризиса и нехватки топлива им не хватило бензина.

Экономическая ситуация в Ливане стремительно ухудшается. У Центрального банка страны заканчиваются резервы для финансирования программы субсидирования таких товаров, как топливо, пшеница и лекарства. В последние недели из-за повсеместной нехватки топлива на ливанских автозаправках образуются километровые очереди. Экономический кризис также провоцирует массовые протесты и забастовки по всей стране.

Кризис в Ливане, который тянется уже не один год, только усугубился в 2020-м: его связывают в том числе со взрывом в порту Бейрута. По некоторым данным, половина населения страны живет в нищете. Международные финансовые институты готовы помочь стране, однако для этого от правительства требуют провести антикоррупционные реформы. Это, в свою очередь, осложняется политическим кризисом: в Ливане уже больше полугода не могут сформировать правительство.