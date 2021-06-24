В Ливане силовикам пришлось толкать в гору свой автомобиль без топлива

Из-за экономического кризиса и нехватки топлива бензина не хватает даже Силам внутренней безопасности страны. Так, местным силовикам пришлось толкать свою машину из-за того, что она заглохла. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Рыбарь».

На кадрах видно, как несколько мужчин толкают большой белый автомобиль в гору.

Как сообщает издание Al Jazeera, экономическая ситуация в Ливане стремительно ухудшается. У Центрального банка страны заканчиваются резервы для финансирования программы субсидирования таких товаров, как топливо, пшеница и лекарства. В последние недели из-за повсеместной нехватки топлива на ливанских автозаправках образуются километровые очереди. Экономический кризис также провоцирует крупные протесты забастовки по всей стране.

Кризис в Ливане, который тянется уже не один год, только усугубился в 2020-м: его в том числе связывают со взрывом в порту Бейрут. По некоторым данным, половина населения страны живут в нищете. Международные финансовые институты готовы помочь стране, однако для этого от правительства требуют провести антикоррупционные реформы. Однако это, в свою очередь, осложняется политическим кризисом: в Ливане уже больше полугода не могут сформировать правительство.

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