В Турции назвали условия для начала новой войны в Сирии

Единственный вопрос, который может привести к кризису между Россией и Турцией, — это Сирия. Такое условие для начала нового конфликта назвал профессор Салих Йылмаз, преподаватель Университета Анкары Йылдырым Беязит и руководитель Института русских исследований Анкары, в беседе с «Лентой.ру».

Йылмаз подчеркнул, что тема ударов российской авиации по позициям протурецких группировок в Сирии хоть и заморожена, но по-прежнему остается нерешенной. В то же время турецкая военная элита озабочена попытками России якобы «постепенно приблизиться к границам Турции через Идлиб». «Возможная смена власти может спровоцировать новую войну в Сирии из-за Идлиба», — отметил эксперт.

В марте 2020 года президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о перемирии в Сирии. Было заключено соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Поводом стало резкое обострение ситуации в регионе и крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.