Женщине подарили полет на частном самолете ради встречи с больным отцом

Женщине подарили полет на частном самолете и разрешили покинуть карантинный отель ради встречи с умирающим отцом. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, 32-летняя Анна Коффи (Anna Coffey) прилетела из Нью-Йорка в Сидней, откуда она планировала на машине доехать до Мельбурна. Женщина собиралась встретиться со своим 80-летним отцом, который недавно пережил инсульт.

Однако прямо перед поездкой ей пришло письмо от министерства здравоохранения штата Новый Южный Уэльс, в котором Коффи запретили ехать на машине. Так, женщину предупредили, что расстояние между населенными пунктами слишком велико, помимо прочего, в пути ей потребуется контактировать с людьми на заправках и в магазинах, что создает риски распространения коронавирусной инфекции. Вместо этого ей предложили арендовать самолет за 7,5 тысячи долларов (примерно 550 тысяч рублей).

Узнав об этой истории, компания Charity Angel Flight, занимающаяся координацией медицинских рейсов, решила бесплатно предоставить женщине борт частного самолета, чтобы она смогла быстро добраться до Мельбурна.

По словам исполнительного директора компании Марджори Пагани (Marjorie Pagani), решение выделить женщине лайнер было принято из сострадания, так как она уже потратила огромную сумму денег, чтобы добраться в Австралию из Нью-Йорка.

В итоге она благополучно прилетела в Мельбурн и встретилась со своим отцом. «У меня всего два часа на посещение, в больнице очень строгие правила. Но это того стоило», — рассказала Коффи.

Ранее в июне мужчине запретили покинуть карантинный отель и встретиться с умирающей матерью. Австралиец, несколько лет назад переехавший в Бельгию, планировал прилететь в Перт с пересадкой в Мельбурне. Однако власти штата Виктория заставили его пройти изоляцию — последние слова мужчина отправил своей матери по СМС.