Полные женщины отказались от мешковатой одежды в пользу бикини и запустили тренд

Полные блогерши массово отказались от мешковатой пляжной одежды в пользу откровенных купальных костюмов и запустили новый тренд. На опубликованные в TikTok ролики обратили внимание журналисты Daily Mail.

Пользовательница с никнеймом @pressedbysativa объяснила, что всегда стеснялась ходить на пляж в бикини из-за лишнего веса. Она появлялась на отдыхе исключительно в широких футболках и шортах, которые прикрывали ее тело. «Я очень стеснялась выходить из воды у всех на глазах. Мне всегда было некомфортно», — сказала она.

Однако с недавних пор женщина решила, что больше не хочет прятать фигуру и показала свой новый купальный костюм с радужным принтом, который она собирается носить на пляже. «Я рада, что теперь я не боюсь быть собой. Я больше никогда не надену баскетбольные шорты и большую футболку на отдыхе», — подчеркнула блогерша. Ролик стал и вирусным и набрал 4,4 миллиона просмотров.

Во флешмобе приняла участие Рэнди Босин (Randi Bosin). Она рассказала, что всю жизнь боялась появляться на улице в открытой одежде, потому что «в обществе принято, что полнота — это уродство». Женщина добавила, что сейчас ее не интересует мнение окружающих, и показала свой новый пляжный наряд, состоящий из раздельного купальника черного цвета и полупрозрачной накидки.

Тренд также поддержали блогерши Мара Джульет Эрнандес Круз (Mara Juliet Hernandez Cruz), Джасси Спайси (Jassi Spicey) и пользовательницы @itsjustjocelynk, @themhoffers, @keynao_.

В июне полную женщину выгнали из спортзала за торчащий из-под одежды живот. Блогерша с никнеймом @Shelby.bellz рассказала, что через 15 минут на беговой дорожке к ней подошел администратор и потребовал покинуть спортзал из-за короткого топа, который был надет на ней. По словам героини ролика, она заплакала от смущения и ушла.