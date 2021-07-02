Раскрыты планы сталинской верхушки СССР направить страну по китайскому пути

Один из представителей сталинской верхушки СССР Георгий Маленков после смерти Иосифа Сталина хотел направить страну по пути развития, который несколькими десятилетиями позже прошел Китай. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал сын политика, ученый-биофизик, доктор биологических наук, профессор Андрей Маленков.

«Как и Дэн Сяопин в Китае, отец был уверен, что нужно начинать преобразования с экономических реформ. Он считал, что только экономически независимый человек может быть по-настоящему свободен. Наши невежественные экономисты типа Гайдара наивно полагали, что рынок сложится сам собой», — сказал он.

Маленков отметил, что после появления в стране достаточного числа представителей среднего класса, «который у нас всю историю гнобили, можно было бы идти дальше».

«Отец очень любил творческих людей и всегда старался их поддержать», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Георгий Маленков — советский государственный и партийный деятель, соратник Иосифа Сталина, с 1953 по 1955 год возглавлял Совет Министров СССР. Курировал ряд отраслей оборонной промышленности, а также создание первой АЭС в мире. После смерти Сталина первоначально воспринимался как его преемник. Большинству населения страны запомнился снятием множества запретов: на иностранную прессу, пересечение границ, таможенные перевозки.

В мае 1953 года по инициативе Маленкова было принято постановление правительства, вдвое уменьшавшее выплаты партийным чиновникам и ликвидировавшее денежные вознаграждения в конвертах, не подлежавшие учету. Вскоре это пошатнуло его позиции в партии, в результате чего фактически лидером СССР стал Никита Хрущев. В 1957 году стал участником так называемой антипартийной группы в составе «Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова», стремившийся к отстранению Хрущева. После провала этой попытки попал в опалу и был исключен из партии, в которой так и не был восстановлен.