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Раскрыты планы сталинской верхушки СССР направить страну по китайскому пути

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Фото: ТАСС

Один из представителей сталинской верхушки СССР Георгий Маленков после смерти Иосифа Сталина хотел направить страну по пути развития, который несколькими десятилетиями позже прошел Китай. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал сын политика, ученый-биофизик, доктор биологических наук, профессор Андрей Маленков.

«Как и Дэн Сяопин в Китае, отец был уверен, что нужно начинать преобразования с экономических реформ. Он считал, что только экономически независимый человек может быть по-настоящему свободен. Наши невежественные экономисты типа Гайдара наивно полагали, что рынок сложится сам собой», — сказал он.

Маленков отметил, что после появления в стране достаточного числа представителей среднего класса, «который у нас всю историю гнобили, можно было бы идти дальше».

«Отец очень любил творческих людей и всегда старался их поддержать», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Георгий Маленков — советский государственный и партийный деятель, соратник Иосифа Сталина, с 1953 по 1955 год возглавлял Совет Министров СССР. Курировал ряд отраслей оборонной промышленности, а также создание первой АЭС в мире. После смерти Сталина первоначально воспринимался как его преемник. Большинству населения страны запомнился снятием множества запретов: на иностранную прессу, пересечение границ, таможенные перевозки.

В мае 1953 года по инициативе Маленкова было принято постановление правительства, вдвое уменьшавшее выплаты партийным чиновникам и ликвидировавшее денежные вознаграждения в конвертах, не подлежавшие учету. Вскоре это пошатнуло его позиции в партии, в результате чего фактически лидером СССР стал Никита Хрущев. В 1957 году стал участником так называемой антипартийной группы в составе «Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова», стремившийся к отстранению Хрущева. После провала этой попытки попал в опалу и был исключен из партии, в которой так и не был восстановлен.

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