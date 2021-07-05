В российской деревне вернули карточки 1990 года вместо денег

В деревне Русская Тавра Свердловской области руководство местного сельскохозяйственного предприятия вернуло карточки 1990 года, которыми можно расплатиться вместо денег в нескольких местных продуктовых магазинах. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает Е1.RU.

Платежное средство называется «Урожай-90». Три десятилетия назад власти выдавали их совхозам, чтобы решить проблему продовольственного дефицита. Чеки были призваны стимулировать сельхозпредприятия продавать государству излишки продукции. Те, в свою очередь, премировали этими чеками отличившихся работников, которые получали право вне очереди купить дефицитные товары.

В 2021 году такие чеки снова стали использоваться как платежное средство. Начиная с мая ими начали выдавать зарплату работникам сельхозпредприятия ООО «Тавра». До мая его сотрудники получали ее в рублях. Теперь же вместо 30-40 тысяч рублей людям заплатили наличными только 10-15 тысяч, остальное — «урожайками».

Потратить подобные заменители денег можно только в местных продуктовых магазинах. По словам продавщицы одного из них, такие расчеты оформлялись как продажа товара в кредит. Затем эти кредиты гасили в бухгалтерии сельхозпредприятия.

«Нам такого не надо, нам живые деньги нужны, пусть сами захлебываются этими бумажками. Размена не было, принес "урожайку" на 500 рублей, должен на всю сумму взять», — рассказала сотрудница магазина.

По словам одной из местных жительниц, после введения в деревне нового платежного средства местные мужчины начали чаще употреблять спиртное: «500 "урожаек" дал, 20 рублей добавил — и получил две бутылки водки, сдачи не надо».

Отмечается, что в конце июня после жалоб местных жителей в Русскую Тавру приехали сотрудники прокуратуры. А 29 июня Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела о невыплате в полном объеме зарплаты сотрудникам сельхозпредприятия. Следователи намерены дать оценку использованию карточек вместо денег.

По словам местного предпринимателя и депутата Владимира Айметова, который не отрицает, что платил своим сотрудникам талонами 1990 года, после визита сотрудников прокуратуры он сжег самодельную валюту. Однако, как сообщается, у некоторых жителей деревни эти талоны остались, но теперь их не принимают даже в местных продуктовых магазинах.

В марте стало известно, что продуктовых карточек в России в ближайшем будущем не будет. Законопроект о введении в стране продовольственных сертификатов, на которые граждане могли бы получать продукты в магазинах, комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал отклонить.