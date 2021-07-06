Экономист оценил последствия возможного закрытия границ между регионами

Экономист и специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко оценил сообщения о том, что власти могут ввести между регионами двухнедельные локдауны. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что это не самая лучшая идея.

«Закрытие регионов между друг другом? Вы знаете, я думаю это не самая лучшая идея с точки зрения экономического взаимодействия. Я даже не совсем понимаю, как это можно сделать», — заявил Зайченко.

Он обратил внимание, что в России многие экономические процессы построены на логистике. В случае принятия решения о запрете перемещения людей между регионами наибольший удар, по его словам, получит именно экономика.

«Есть регионы, которые в силу удаленности не взаимодействуют друг с другом, а есть тесно переплетенные регионы. Как пример — Калужская область и Москва. Это два смежных, граничащих региона, и я не совсем понимаю, как в их случае можно что-то такое провернуть, ведь люди могут жить в одном регионе, а работать в другом. Бывает даже, что на одной улице дома находятся в Калуге, а на соседней — в Новой Москве. Как их разделить, не понимаю», — заметил эксперт.

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Он подчеркнул, что, с экономической точки зрения, это станет «неоправданным и несправедливым шагом». Кроме этого, специалист уверен, что такая мера будет неблагополучно влиять на безопасность.

«Я скажу из своего опыта следующее. Как показал 2020 год, любые ограничения и запреты вообще никак не влияют на безопасность, но зато влияют на ухудшение экономической ситуации. И это не только наша статистика. Цифры аналогичны и по Штатам, Европейским и странам Тихоокеанского сектора, восточным государствам и так далее. Я согласен с теми вирусологами, которые придерживаются такой точки зрения, что ковид — это сезонное заболевание. То есть обострение у него происходят в определенное время. Если своевременно реагировать и не паниковать, то ничего закрывать не нужно будет. Потому что любые действия и ограничения в сторону логистики и передвижения людей, я считаю, влияют только отрицательно. Потому что не курсируют ресурсы, средства, силы и так далее», — заявил экономист.

Ранее в Кремле оценили возможность закрытия границ между регионами. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, официальные власти не поддерживают эту идею.

В июне лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывал закрыть границы России. По его словам, открытые границы «стоят жизни сотням и тысячам наших граждан».