Убивший однокурсника российский студент довел до суицида подругу погибшего

В Новосибирске 23-летний местный житель, обвиняемый в убийстве однокурсника, довел до самоубийства подругу погибшего. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 18-летняя девушка встречалась с обвиняемым с августа 2018 года по ноябрь 2020 года. Молодой человек жестоко обращался с подругой, унижал ее, отчего она испытывала психические страдания. В ноябре 2020 года пара рассталась.

Речь идет о студенте Денисе Миллере, обвиняемом в убийстве одногруппника 26-летнего Дениса Губарева, отмечает NGS. Девушка начала встречаться с 26-летним однокурсником своего бывшего друга. Днем 16 февраля 2021 года обвиняемый встретил их на территории Новосибирского государственного технического университета. Молодой человек ударил соперника четыре раза ножом, от полученных ранений потерпевший скончался. Напавшего задержали на месте преступления очевидцы убийства.

10 марта 2021 года девушка покончила жизнь самоубийством, потрясенная расправой, учиненной ее бывшим другом над нынешним.

Расследование в отношении обвиняемого завершено, ему вменяется убийство и доведение до самоубийства. Дело направлено для рассмотрения по существу в Новосибирский областной суд.