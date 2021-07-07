Авиакомпания «Победа» вернула пассажирам все долги

Российская авиакомпания «Победа» вернула всем своим пассажирам долги по отмененным из-за коронавируса в 2020 году рейсам. Об этом пишет РИА-Новости.

Как сообщил представитель перевозчика, в июне 2021 года авиакомпания полностью выполнила свои обязательства перед клиентами, чьи перелеты были отменены в апреле-мае 2020 года. Таким образом, лоукостер вернул на банковские карты пассажиров 985 миллионов рублей. Возвращены были и 1,5 миллиарда рублей, которые россияне потратили на переоформление билетов.

Отмечается, что всего в личные кабинеты клиентов «Победы» было зачислено около 2,5 миллиарда рублей. До 1 июня 2021 пассажиры могли потратить сумму за неиспользованный перелет, оформив билет на другой рейс авиакомпании, а после 1 июня 2021 года остатки неизрасходованных средств были перечислены на счета клиентов.

Так, перевозчик выполнил свои обязательства по возврату денежных средств на два года раньше срока, разрешенного правительством.

Ранее в июне стало известно о том, что российские авиакомпании стали чаще опаздывать. Отмечалось, что больше всего за первые три недели лета задерживались рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» — из 4,6 тысячи отправлений около 46 процентов опоздали более чем 15 минут.

