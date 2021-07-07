На Украине разработали новую обувь для курсанток после скандала с каблуками

Министерство обороны Украины разработало новый образец обуви для женщин-военнослужащих к параду на День Независимости после скандала с каблуками. Об этом министр обороны Андрей Таран заявил на заседании правительства, сообщает «Еспресо».

Новая модель имеет шнурки и «позволяет учитывать различную полноту стопы во время ходьбы», — пояснил Таран. «И второе — мы сделали гораздо меньше каблук», — сказал министр.

Ранее многие украинцы возмутились новостью о том, что курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на праздновании Дня независимости будут маршировать на каблуках. Министру обороны в Верховной Раде подарили женские туфли.

Таран признал, что парадная обувь, утвержденная в 2017 году, «действительно неудобная». «После разговоров с женщинами-военнослужащими мы выяснили, что, во-первых, эти туфли сваливаются с ноги во время ходьбы, во-вторых, у них действительно высокий каблук, что не позволяет женщине комфортно идти в строю», — сказал он.