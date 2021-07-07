Хозяину караоке вынесли приговор за убитую в клубе упавшим телевизором россиянку

В Сургуте суд вынес приговор бывшему хозяину караоке-клуба Gallery Club, в котором упавший телевизор убил россиянку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека, уточняется на сайте суда. Ему назначено условное наказание сроком на три года и штраф в 450 тысяч рублей. Осужденному запрещено три года вести работу с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих организациях.

В июне 2018 года на посетительницу заведения на танцполе упала металлическая конструкция с закрепленными на ней мониторами. От полученных травм женщина скончалась на месте.