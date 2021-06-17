Инженера взорвавшейся в российском городе автозаправки отправили под арест

В Новосибирске суд отправил под домашний арест инженера автозаправки, при взрыве которой пострадали 33 человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Инженер будет находиться под арестом до 14 августа.

Ранее сообщалось о заключении под стражу директора газовой автозаправки Романа Гармидера. По версии следствия, инженер и директор заправки не обеспечили правила безопасности при организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа.

Сразу после ареста адвокат Гармидера возмутился решением суда, заявив, что дело строится только на предположениях. По мнению защитника, суд вынес такое постановление, опасаясь общественного резонанса и из необходимости найти крайнего.

По факту пожара, в котором пострадали 33 человека, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи установили, что 14 июня на АЗС находился 66-летний заправщик и 28-летняя кассир. Когда вечером туда прибыл газовоз, 48-летний водитель вместе с заправщиком приступили к разгрузке сжиженного газа. В это время произошло воспламенение газовой смеси. Началась эвакуация граждан, но в этот момент взорвалась вся газовая смесь, имевшаяся на АЗС. Пострадали работники заправки, очевидцы и сотрудники близлежащих организаций. В больнице остаются 16 человек, шесть из которых — в реанимации.