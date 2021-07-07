Российский стилист и шоумен Сергей Зверев раскрыл подробности о своем рождении на пресс-конференции партии «Зеленые». Соответствующий пост появился на его странице в Instagram.

В разговоре с журналистами кандидат в Госдуму признался, что родился «прямо на берегу озера Байкал». Кроме того, по словам Зверева, все его родственники живут в Бурятии. В описании к посту шоумен отметил, что его главной целью на посту депутата является устойчивое развитие Байкальского региона.

Ранее, 7 июля, стало известно, что Сергея Зверева выдвинули кандидатом от партии «Зеленые» на выборы 2021 года. По словам Зверева, он уверен, что сумеет избраться в парламент, где намерен поднимать вопросы в области экологии.

Впервые о своем желании начать политическую карьеру Сергей Зверев заявил еще в ноябре 2020 года. Тогда шоумен объяснил, что в его социальные сети приходит множество предложений стать депутатом Госдумы от Бурятии. При этом мужчина отметил, что послания поступают не только от жителей республики, но и от других россиян.

В марте 2019 года Сергей Зверев устроил одиночный митинг на Красной площади с протестной акцией против строительства завода на Байкале. Стилиста сфотографировали с короной на голове на фоне Кремля. На кадре он держит в руках плакат с надписью «Против строительства завода на Байкале».

