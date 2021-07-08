В России третий день подряд умерли более 700 человек с COVID-19

Третий день подряд в России зафиксировано более 700 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

Материалы по теме «Человек неконтролируемо сгорает» Новый штамм коронавируса все чаще поражает молодежь. К чему готовиться россиянам? «Ситуация очень тяжелая» Коронавирус мутирует. Почему для россиян вакцинация — единственный способ спасения?

За прошедшие сутки умерли 734 человека. Днем ранее скончались 725 пациентов с коронавирусной инфекцией. Рекордное количество смертей в России за всю пандемию зарегистрировали два дня назад, 6 июля, — в тот день скончались 737 человек с COVID-19.

Всего число летальных исходов с начала пандемии составило 140 775.

За последние сутки в России выявили 24 818 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (6040), Московской области (2581) и Санкт-Петербурге (1937). Всего за сутки выздоровели 21 336 пациентов.

