Оценено состояние военных объектов России после землетрясения в Таджикистане

Землетрясение в Таджикистане не повлияло на работу и боевую готовность российских военных объектов в стране. Оценку их состояния в субботу, 10 июля, ТАСС дали в пресс-службе Центрального военного округа.

«Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений российских военных объектов нет», — указано в сообщении.

Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 171 километре к юго-востоку от Худжанда.

В таджикских Душанбе и Бохтаре дислоцирована 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

