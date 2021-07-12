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Ямайка захотела получить компенсацию за работорговлю от Великобритании

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Фото: Globalookpress.com
Власти Ямайки потребуют выплату компенсации за работорговлю от Великобритании

Власти Ямайки захотели получить компенсацию за работорговлю от Великобритании за времена, когда страна была британской колонией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Член парламента Майк Генри подсчитал примерный размер компенсации. Он должен составить 7,6 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 725 миллиардов рублей).

«Мы надеемся на справедливую компенсацию во всех возможных формах, гарантирующих, что несправедливость в отношении наших предков будет исправлена», — сказала министр Ямайки по делам спорта, молодежи и культуры Оливия Грейндж.

Петиция с требованиями компенсации получила одобрение Национального совета по репарациям Ямайки. После ее регистрации генеральным прокурором она будет передана Королеве Великобритании Елизавете.

Англичане захватили Ямайку в 1655 году, а в 1670-м Ямайка была объявлена английской колонией официально. В 1807 году работорговлю официально отменили. Более 30 раз рабы поднимали восстания против колонизаторов, самое крупное случилось в 1831-м, которое привело к отмене рабства в 1833-м. В 1962 году Ямайка стала независимым государством.

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