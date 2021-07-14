Франция призвала Украину выполнить «домашнее задание»

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен призвал Киев выполнить «домашнее задание» по проведению реформ, передают «Українські Новини».

Франция помогает Украине укреплять военный потенциал, сказал дипломат. Члены НАТО готовы оказать поддержку республике, но для получения плана действий по членству в альянсе Украина должна сосредоточиться на внутренних реформах.

«Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной», — сказал посол.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна хочет получить «честный ответ» о сроках вступления в НАТО. «Мы понимаем, что членство в НАТО — это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующего шага в нашей евроатлантической интеграции», — подчеркнул он.