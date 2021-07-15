Компанию самого богатого человека в мире снова решили засудить

Компанию самого богатого человека в мире Джеффа Безоса снова решили засудить

Комиссия по безопасности потребительских товаров подала в суд на онлайн-ретейлера Amazon, основанного самым богатым человеком мира Джеффом Безосом. Причиной иска стала продажа 400 тысяч единиц опасной продукции, сообщает Business Insider.

Среди товаров, которые привлекли внимание комиссии, — фены с плохой электроизоляцией (398 тысяч штук), неисправные датчики дыма (24,6 тысячи) и огнеопасная детская пижама. В комиссии считают, что компания не удалила вовремя эти товары с сайта.

У контролирующих органов часто возникают сложности с Amazon, поскольку не всегда понятно, кто несет ответственность за продажу некачественной продукции — интернет-ретейлер или производитель.

В конце мая генеральный прокурор Вашингтона Карл Расин подал антимонопольный иск к Amazon из-за того, что партнеры компании не могут продавать товары на других площадках по меньшей стоимости. Такая политика интернет-гиганта приводит к росту цен для покупателей, заявил прокурор.

В конце июня стало известно, что на одном из складов Amazon в Шотландии сотрудников заставляют уничтожать миллионы непроданных товаров, среди которых дорогие ноутбуки, телевизоры и украшения. За неделю на складе уничтожили 124 тысячи единиц товара, пожертвовав благотворительным организациям и нуждающимся лишь 28 тысяч.

