«Газпром» отреагировал на решение Европы по «Северному потоку»

«Газпром» оказался разочарован решением суда по делу, касающемуся работы газопровода OPAL, сухопутного продолжения «Северного потока». Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии на решение, принятое по иску Польши в 2019 году. Ограничение пропускной способности OPAL на 50 процентов от установленной мощности признано обоснованным. Таким образом судьи признали, что прокачка газа в полном объеме угрожает энергетической безопасности Польши, и не приняли доводы немецкой стороны.

«Хотя компании группы "Газпром" и не были стороной процесса, мы внимательно следили за ходом разбирательства и разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы», — отреагировали в «Газпром экспорте».

Согласно третьему энергопакету Евросоюза, если «Газпром» управляет газопроводом, то как минимум 50 процентов прокачки должно быть зарезервировано под независимых поставщиков. Однако доступ к OPAL третьих компаний невозможен, в результате из возможных 36 миллиардов кубометров в год компания может прокачивать только 18 миллиардов.

В 2016 году Еврокомиссия расширила доступ «Газпрома» к OPAL, компания смогла бронировать оставшиеся 50 процентов мощности на аукционах с единственным участником с третьими сторонами. Польша смогла через суд аннулировать решение Еврокомиссии.