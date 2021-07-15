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«Газпром» отреагировал на решение Европы по «Северному потоку»

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Фото: Stine Jacobsen / Reuters
«Газпром» разочарован решением Европейского суда по делу об OPAL

«Газпром» оказался разочарован решением суда по делу, касающемуся работы газопровода OPAL, сухопутного продолжения «Северного потока». Об этом пишет «Интерфакс».

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Ранее Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии на решение, принятое по иску Польши в 2019 году. Ограничение пропускной способности OPAL на 50 процентов от установленной мощности признано обоснованным. Таким образом судьи признали, что прокачка газа в полном объеме угрожает энергетической безопасности Польши, и не приняли доводы немецкой стороны.

«Хотя компании группы "Газпром" и не были стороной процесса, мы внимательно следили за ходом разбирательства и разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы», — отреагировали в «Газпром экспорте».

Согласно третьему энергопакету Евросоюза, если «Газпром» управляет газопроводом, то как минимум 50 процентов прокачки должно быть зарезервировано под независимых поставщиков. Однако доступ к OPAL третьих компаний невозможен, в результате из возможных 36 миллиардов кубометров в год компания может прокачивать только 18 миллиардов.

В 2016 году Еврокомиссия расширила доступ «Газпрома» к OPAL, компания смогла бронировать оставшиеся 50 процентов мощности на аукционах с единственным участником с третьими сторонами. Польша смогла через суд аннулировать решение Еврокомиссии.

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