Вручены награды Каннского кинофестиваля

В Каннах прошла церемония закрытия 74-го кинофестиваля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Золотая пальмовая ветвь» досталась французскому режиссеру Джулии Дюкорно за фильм «Титан». Гран-при жюри достался режиссеру Юхо Куосманен, который показал в Каннах свою картину «Купе номер шесть». Фильм был снят при участии Министерства культуры России. Создателей поздравила глава ведомства Ольга Любимова.

Уверена, этот фильм найдет своего зрителя не только в России, но и за рубежом Ольга Любимова о фильме «Купе номер шесть»

Лучший сценарий, по мнению судей, написан к картине «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути. Награды за лучшие мужскую и женскую роли получили Калеб Лэндри Джонс («Нитрам») и Ренате Рейнсве («Худший человек на свете»).

Приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале получил француз Леос Каракс за фильм «Аннетт». Приз жюри поделили израильский режиссер Надав Лапид за фильм «Колено Ахеда» и колумбийский режиссер Апичатпон Вирасетакун за картину «Память».

Российские режиссеры в Каннах

Российский режиссер Кира Коваленкo получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале за фильм «Разжимая кулаки». Его события разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. Картина рассказывает о семье и проблеме ухода детей из-под чрезмерной родительской опеки.

В основной программе Россию также представлял фильм «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова. Картина снята по мотивам романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова. В фильме сыграли Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Юра Борисов, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд и Иван Дорн. Оператором выступил Владислав Опельянц, который получил в Каннах приз Высшей Технической Комиссии.

Российский режиссер Алексей Герман-младший представил на кинофестивале фильм «Дело». Иностранным зрителям картину показали под названием House Arrest («Домашний арест»). Фильм вошел в специальную программу «Особый взгляд», которая считается второй по значимости после основного конкурса кинофестиваля.

Перенос из-за пандемии коронавируса

В мае 2020 года Каннский кинофестиваль было решено отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции. В этом году в отборе фильмов принимали участие картины, которые вошли программу прошлого смотра, но были отложены на 2021-й.

Международный Каннский кинофестиваль проводится каждый год в мае в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые он прошел в 1946 году и не проводился лишь дважды — в 1948 и 1950 годах из-за нехватки бюджетных средств.

