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Собянин дал старт избирательной кампании «Единой России» в Москве

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Мэр Сергей Собянин дал старт избирательной кампании «Единой России» в Москве

Мэр Москвы и лидер столичного списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму Сергей Собянин дал старт избирательной кампании партии в городе. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает агентство «Москва».

Как отметил градоначальник в ходе встречи с кандидатами и сторонниками в штабе общественной поддержки, в настоящее время «Единая Россия» представляет собой большую команду специалистов, которые готовы браться за решение сложных проблем и защищать страну от внешних и внутренних угроз. Он напомнил, что в ЕР входят не только депутаты Госдумы, но и депутаты местного самоуправления, городской думы, а также сам мэр города и его команда.

Собянин добавил, что Москва продолжает активно развиваться, несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса, и уже через пять лет превратится в «совершенно другой город», который будет лучше и комфортнее. «Но для этого нам нужно доверие — доверие людей, которые проголосуют за нас и дадут возможность продолжать так же динамично развивать наш город. Это очень важно. Одно дело — мы с вами знаем, другое дело — чтобы нам верили и доверяли, и голосовали», — пояснил мэр.

Он подчеркнул, что на данный момент не видит в стране и в столице силы, которая взяла бы на себя ответственность и реально что-то смогла бы решить, кроме «Единой России».

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