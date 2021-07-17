Страны ОПЕК+ утвердили дату министерской встречи ОПЕК+, которая была отменена в начале июля, она назначена на воскресенье, 18 июля, и начнется в 13:00 по московскому времени. Переговоры пройдут в формате видеоконференции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение секретариата альянса.

Там добавили, что основные спорные вопросы между союзниками улажены. По информации источников агентства, речь идет о разногласиях между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Они также уточнили, что повестка встречи будет включать уровни добычи нефти до конца текущего года, а также вопрос о продлении соглашения до конца следующего года.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты достигли предварительных договоренностей по разрешению разногласий с ОПЕК+ в обмен на выделение большей квоты на добычу нефти. Именно возражения ОАЭ стали препятствием для достижения договоренностей на встрече альянса в начале июля.

Эксперты подчеркивали, что если переговоры ОПЕК+ полностью провалятся, то рынок может столкнуться с ценовой войной и падением цен. Проблемами грозило и отсутствие соглашения о больших объемах производства, поскольку спровоцированное дефицитом подорожание нефти создало бы препятствия для восстановления мировой экономики. Аналитики прогнозировали, что стоимость может достичь и 100 долларов за баррель.

