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Врач напомнил о необходимости носить солнцезащитные очки в пасмурные дни

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Врач Тяжельников напомнил о необходимости носить солнцезащитные очки в пасмурные дни

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников напомнил о необходимости носить солнцезащитные очки в пасмурные дни. Его слова передает РИА Новости.

«Солнцезащитные очки способны уменьшить риски. Для этого нужно носить их постоянно, даже в не очень солнечные дни, поскольку ультрафиолет проникает сквозь облака и тучи», — рассказал Тяжельников. Особенно важно надевать очки рядом с водоемами, так как вода усиливает отражающее воздействие солнечных лучей.

Врач отметил, что при воздействии на кожу и глаза ультрафиолет может быть очень вредным, а интенсивное воздействие солнечных лучей может привести к целому ряду заболеваний глаз. Они особенно опасны для людей со светлой кожей и светлым цветом глаз, детей и людей с хроническими заболеваниями или онкологией, рассказал он.

Указывать на воздействие слишком интенсивного излучения могут такие признаки, как покраснение глаз, чувство жжения, сухости, слезотечение, светобоязнь, мушки, пятна в глазах. При обнаружении этих симптомов Тяжельников посоветовал обратиться к врачу.

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