Из европейского банка начали сбегать обиженные сотрудники

Сотрудники начали сбегать из ближневосточного и африканского отделений европейского банка Credit Suisse, пишет Bloomberg. В качестве одной из причин аналитики указывают обиду на стиль поведения руководителя офиса на Ближнем Востоке Бруно Дэера.

По данным издания, с начала 2019 года из ближневосточного филиала Credit Suisse уволились как минимум пять старших и 20 младших сотрудников. В результате Дэер, известный своей экспрессивной и зачастую неэтичной по отношению к собеседникам манерой поведения, вынужден был впервые за долгое время извиняться за свои слова.

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Поводом для этого стало его высказывание о том, что к головам некоторых сотрудников следовало бы приставить пистолет, если бы они не исправили рабочие показатели. На ближайшем собрании Дэер принес извинения за неудачно подобранные слова и объяснил, что часто любит использовать метафоры.

Участники рынка отмечают, что именно стиль общения Дэера во многом помог построить успешный бизнес с годовой выручкой в 75 миллиардов швейцарских франков (82 миллиарда долларов), а также сформировать команду надежных и квалифицированных профессионалов-единомышленников, многие из которых перешли вслед за начальником с его предыдущего места работы — из американского инвестбанка Merrill Lynch.

Однако недовольство отдельных подчиненных вкупе со стратегическими неудачами банка (одна из них — скандал вокруг обанкротившегося хедж-фонда Archegos Capital) заставило вышестоящее руководство задуматься о замене Дэера. Пока никаких кадровых решений не принималось.

