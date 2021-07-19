В России объявили о скором окончании эры бумажных справок. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проводилось в формате видеоконференции с участием президента России Владимира Путина, передает РИА Новости .

Чернышенко отметил, что уже к 2024 году граждане России смогут получить все справки и выписки в электронном виде сразу в момент обращения. Он также добавил, что до конца 2022 года более 200 услуг также будут переведены в онлайн. На данный момент разрабатываются сервисы, чтобы россиянину не нужно было носить с собой бумажные копии документов — достаточно лишь защищенной цифровой копии в приложении «Госуслуги» на мобильном телефоне, рассказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что российское правительство постановило с 20 июля 2021 начать эксперимент по использованию усиленной электронной подписи на портале госуслуг. Усиленная электронная подпись формируется в результате криптопреобразования информации и состоит из открытого и закрытого ключей. Она обеспечивает лучший уровень защиты, поэтому ее используют для заверения важных документов, представляющих юридическую ценность. Квалифицированная ЭП создается с помощью средств криптозащиты, сертифицированных ФСБ.