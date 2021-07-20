Польские пограничники забрали велосипед у белоруса

Польские пограничники забрали у гражданина Белоруссии велосипед. Об этом сообщается на сайте Пограничной службы Польши.

Инцидент случился на пропускном пункте «Кузница». 34-летний белорус возвращался из Польши и вез велосипед в своем автомобиле. Польские пограничники осмотрели двухколесный транспорт и заподозрили, что у него был изменен номер на раме.

Они опросили белоруса в качестве свидетеля, после чего изъяли велосипед и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в двойной игре и предоставлении убежища «беглым предателям и экстремистам». Он отметил, что чашу его терпения переполнили мероприятия для белорусской молодежи в Бресте, во время которых польская сторона занималась героизацией бандитов и военных преступников.